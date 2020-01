Avete mai visto la figlia più giovane di Pupo? Somiglia al padre [FOTO] (Di domenica 26 gennaio 2020) Enzo Ghinazzi, in arte Pupo è padre di tre donne. Ma Avete mai visto la figlia più piccola del cantante? Pare gli somigli notevolmente. E’ la più giovane di tre sorelle, Clara Ghinazzi; e benché non si senta portata per il mondo delle spettacolo, abbiamo avuto modo di vederla in qualche occasione, ospite di alcune trasmissioni televisive. Nel 2019 infatti la ragazza ha partecipato a Live-Non è la D’Urso, con il padre, la madre e l’altra compagna di Pupo e nello stesso anno, abbiamo visto Clara, ospite anche a Vieni da Me di Caterina Balivo. La minore delle figlie di Pupo, Clara Ghinazzi, è nata ad Arezzo l’8 dicembre 1991, ed è la terza di due sorelle Ilaria e Valentina. Ma se la primogenita è anch’essa figlia della moglie del cantante, la secondogenita è il frutto di una relazione che Enzo Ghinazzi ebbe con una sua fan. Chi è la figlia minore di ... velvetgossip

