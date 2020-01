Avete mai visto la casa di Tiziano Ferro? Una moderna dimora a Los Angeles [FOTO] (Di domenica 26 gennaio 2020) Alto nelle classifiche con l’album ‘Accetto Miracoli’ Tiziano Ferro sarà uno degli ospiti più attesi sul palco dell’Ariston. Sarà presente in tutte le serate del festival e non poteva che rendere ovviamente entusiasta il conduttore della 70ª edizione del Festival di Sanremo, Amadeus. È dunque un periodo d’oro per il cantautore di Latina, circondato soprattutto dall’ affetto dei suoi fan; ma non solo. Il cuore di Tiziano batte per Victor. La coppia si è unita in matrimonio da pochi mesi ed insieme vivono in una splendida casa a Los Angeles. Ricca di dettagli Il cantautore amato da tutti si è trasferito da un pò di tempo a Los Angeles, in California dove vive con il suo marito Victor Allen. La casa rispecchia molto la personalità di Tiziano Ferro: luminosa in ogni angolo dell’abitazione, la luce è complessivamente il dettaglio che predomina in ... velvetgossip

PFonsecaCoach : La vostra passione è unica, oggi mi avete fatto venire i brividi. In tanti anni di carriera, non ho mai sentito un… - matteosalvinimi : Giù la maschera! Il finanziere Soros tifa per i pesciolini e pensa che Salvini sia 'un potenziale dittatore'... A… - Ma29Ma7 : RT @Il_maritodiFede: Quindi a Roma candidate @FedeAngeli (Lei si che ha lottato contro la mafia)....ah no...avete detto di no.... e come ma… -