Augello: «Questo pubblico si meritava i tre punti» – VIDEO (Di domenica 26 gennaio 2020) Le dichiarazioni rilasciate da Augello nel post-partita di Sampdoria Sassuolo: le parole del difensore – VIDEO (Dal nostro inviato a Genova) – Tommaso Augello, terzino della Sampdoria, è intervenuto in zona mista dopo il pareggio a reti bianche contro il Sassuolo. Ecco le sue considerazioni. «Ci è mancato qualcosa negli ultimi metri, però ci abbiamo provato in tutte le maniere. Penso che siano stati bravi anche loro a chiudersi e ripartire. C’è rammarico, teniamoci Questo punto e guardiamo alla prossima». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

seneca4949 : RT @QLexPipiens: Di questo passo, il sospensorio tessile sarà l'unico ausilio per tenere erto il tristo augello occidentale... https://t.co… - SereDomenici : RT @QLexPipiens: Di questo passo, il sospensorio tessile sarà l'unico ausilio per tenere erto il tristo augello occidentale... https://t.co… - Aeiouy92564150 : RT @QLexPipiens: Di questo passo, il sospensorio tessile sarà l'unico ausilio per tenere erto il tristo augello occidentale... https://t.co… -