Atto vandalico su panchina rossa, il rammarico delle associazioni femminili beneventane (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Rotary Club e l’Inner Wheel Club di Benevento insieme alla Consulta delle Donne del Comune di Benevento, esprimono grande rammarico per l’Atto vandalico ai danni della cassetta delle lettere posta vicino alla panchina rossa, situata in via Raffaele De Caro e inaugurata lo scorso 29 novembre. Il simbolo contro la violenza sulle donne è stato oggetto di un’azione meschina che rappresenta un’offesa gravissima alla memoria delle donne vittime della discriminazione di genere e a tutte quelle che ogni giorno lottano per la parità. “Sarà nostra cura ripristinare al più presto la cassetta, che serve per raccogliere lettere di testimonianza su eventuali atti di violenza, in modo da mantenere sempre vivo il nostro progetto” ha dichiarato la presidente dell’Inner Wheel Club Filomena Cotroneo Pacelli. La presidente della Consulta delle Donne Sara ... anteprima24

