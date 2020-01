Atletica, World Indoor Tour 2020: i risultati della prima tappa a Boston. Spiccano Kemp e Ali tra 60 e ostacoli (Di domenica 26 gennaio 2020) Il World Indoor Tour 2020 di Atletica leggera è incominciato a Boston (USA), la prima tappa del massimo circuito internazionale di gare al coperto non ha regalato grandissime emozioni. Lo statunitense Demek Kemp si impone sui 60 metri in 6.50 battendo il connazionale Keitavious Walter (6.61) e il cinese Zhouzheng Xu (6.68). Non si vola nel salto in alto femminile dove la statunitense Amina Smith si ferma a 1.89 prevalendo sull’antiguana Priscilla Frederick (1.89) e sull’altra padrona di casa Elizabeth Patterson (1.85). Impegnata una big del calibro di Nia Ali sui 60 ostacoli, la statunitense vince in 7.94 avendo la meglio di quattro centesimi sulla connazionale Christina Clemons e di otto sulla giamaicana Janeek Brown. Jessica Hull vince un combattuto 1500 metri contro la tedesca Konstanze Klosterhalfen (4:04.14 contro 4:04.38), podio completato dall’irlandese Ciara ... oasport

