Atletica, Eleonora Giorgi firma il personale sui 35 km di marcia: ottimo esordio stagionale (Di domenica 26 gennaio 2020) Eleonora Giorgi ha esordito al meglio nel 2020 e ha firmato il proprio personale sui 35 km di marcia. La britanzola ha infatti timbrato un rilevante 2h43:43 nella prova inaugurale dei campionati societari andata in scena a Grosseto. L’azzurra, bronzo nella 50 km degli ultimi Mondiali, ha siglato la miglior prestazione mondiale sulla distanza e ha tirato già oltre un minuto e mezzo rispetto al suo precedente 2h45:21 (l’anno scorso a Gioiosa Marea). L’allieva di Gianni Perricelli incomincia al meglio il cammino di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dove gareggerà nella 20 km. Eleonora Giorgi ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Fisi: “Sicuramente è importante aver ritoccato il mio tempo sui 35 chilometri. È un punto di partenza, ma c’è ancora da lavorare perché so che le avversarie a livello mondiale sono molto agguerrite. L’obiettivo era di ... oasport

fenomenogabry : RT @atleticaitalia: #atletica VAI ELEONORA! ?? Il bronzo iridato Eleonora Giorgi @eleagiorgi ritocca la migliore prestazione mondiale della… - mfaticoni9 : RT @atleticaitalia: #atletica VAI ELEONORA! ?? Il bronzo iridato Eleonora Giorgi @eleagiorgi ritocca la migliore prestazione mondiale della… - atleticaitalia : #atletica VAI ELEONORA! ?? Il bronzo iridato Eleonora Giorgi @eleagiorgi ritocca la migliore prestazione mondiale de… -