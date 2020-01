Atalanta, Gasperini: «Abbiamo una capoccia da Champions» – VIDEO (Di domenica 26 gennaio 2020) Gian Piero Gasperini parla dopo la vittoria contro il Torino: ecco le parole del tecnico dell’Atalanta alla fine della gara Gian Piero Gasperini ha commentato la roboante vittoria per 0-7 della sua Atalanta ai danni del Torino. Ecco le sue parole. LA GARA – «Devo dire che è stato un primo tempo straordinario. La sconfitta subita lunedì in casa con la Spal ha lasciato indubbiamente il segno, i ragazzi volevano fare una prestazione importante. E hanno dimostrato di avere una capoccia da Champions. Il Torino nella ripresa ha avuto le uniche occasioni per segnare. Poi ci sono stati il quarto e quinto gol in un momento e la partita poi si è accesa nel finale». ILICIC – «Parla il campo. E’ determinante in zona gol, sia come realizzatore che come continuo riferimento del gioco. Diventa difficile per gli avversari prendere le misure a lui e al ... calcionews24

OptaPaolo : 6 - L'#Atalanta ha segnato almeno 5 gol in trasferta 8 volte nella sua storia in Serie A: 6 di queste con Gasperini… - DiMarzio : Le parole di #Gasperini dopo #TorinoAtalanta ?? - MassimoCaputi : Atalanta straripante, il 7-0 esalta la squadra di Gasperini e umilia il Torino. Difficile che questo risultato non… -