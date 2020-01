Ascolti tv, C’è posta per te stravince ancora la serata, Alberto Angela chiude in ribasso (Di domenica 26 gennaio 2020) È ancora C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi su Canale 5 a conquistare il sabato sera televisivo, battendo le Meraviglie di Alberto Angela. Il programma di Maria De Filippi bissa il successo delle due precedenti, ospitando Antonio Banderas e Giulia Michelini. fanpage

zazoomblog : Ascolti tv sabato 25 gennaio 2020: Meraviglie C’è Posta per Te - #Ascolti #sabato #gennaio #2020: - SuperGuidaTV : Ascolti tv ieri sera, vince c’è Posta per te | Auditel 25 gennaio 2020 #ascolti #ascoltitv #auditel #CePostaPerTe… - erretti42 : @brigitte_gio @NEROaMETAno Non puoi dirlo, secondo me. Ciascuno al dolore reagisce a modo suo. C’è chi non riesce a… -