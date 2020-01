Ascolti tv: C’è Posta per Te re del sabato sera (Di domenica 26 gennaio 2020) Maria De Filippi si conferma ancora una volta regina indiscussa del sabato sera con il suo C’è Posta per te, che fa ancora incetta di Ascolti tv. Niente da fare per Alberto Angela su Raiuno. Ascolti tv: Maria imbattibile Ancora una volta Maria De Filippi e il suo C’è Posta per te si confermano i numeri uno del conquistano sabato sera televisivo. Niente da fare per Alberto Angela che neanche nell’ultima puntata di “Meraviglie – La Penisola dei tesori” riesce ad eguagliare il record dia scolti del programma competitor. Il programma di Canale 5, infatti, chiude conpiù di 5 milioni di spettatori, pari al 30.3% di share, mentre il programma di Alberto Angela, su rai Uno, si ferma a 3.677.000 di spettatori pari al 17.2% di share. Già settimana scorsa avevamo scritto dell’esordio col botto fatto da Maria De Filippi e che di fatto aveva oscurato con la sua ... notizie

