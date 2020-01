Ascolti tv 25 gennaio 2020: C’è posta per te vs Meraviglie, chi ha vinto? (Di domenica 26 gennaio 2020) Questo articolo Ascolti tv 25 gennaio 2020: C’è posta per te vs Meraviglie, chi ha vinto? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ascolti tv 25 gennaio 2020 hanno premiato uno tra i due programmi delle reti principali sfidanti nel sabato sera. Chi avrà vinto la gara di Ascolti del sabato sera? Stiamo per scoprirlo, a sfidarsi sono stati Meraviglie- la Penisola dei Tesori, andato in onda con l’ultima puntata su rai uno, guidata da Alberto Angela e … youmovies

Raiofficialnews : Il viaggio di @albertoangela tra le #Meraviglie d'Italia chiude con oltre 3,6milioni di spettatori. Molto bene… - Raiofficialnews : 6milioni di spettatori per il #Tg1 delle 20:00. Cresce @chilhavistorai3 che sfiora i 2milioni; su Twitter è il prog… - il_Case : Ascolti TV | Sabato 25 gennaio 2020. C’è Posta per Te 30.3%, Meraviglie 17.2%. -