Ascoli-Frosinone, Serie B: formazioni, pronostici (Di domenica 26 gennaio 2020) Ascoli-Frosinone è il posticipo della domenica sera della ventunesima giornata di Serie B, si gioca alle 21: le probabili formazioni, i pronostici e la diretta streaming. Ascoli – Frosinone domenica ore 21:00 Il 2020 di Ascoli e Frosinone è iniziato male. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta per 3-1 sul campo del Trapani penultimo, mentre il Frosinone non è andato oltre il 2-2 nell’ultimo turno contro il Pordenone in casa. Finora l’Ascoli ha avuto in trasferta un rendimento da retrocessione diretta, ma in casa ha deluso raramente. Un andamento simile a quello del Frosinone, che per ambire alla promozione diretta dovrà necessariamente migliorare il suo rendimento lontano dal “Benito Stirpe”. Per quanto riguarda leprobabili formazioni, l’allenatore dell’Ascoli Zanetti dovrà rinunciare agli ... ilveggente

tuttofrosinone : Ascoli-Frosinone: il bilancio dei precedenti - tuttofrosinone : Ascoli e Frosinone, scelta in comune delle società: niente conferenze degli allenatori - tuttofrosinone : AGGIORNAMENTO BIGLIETTERIA - Verso Ascoli-Frosinone -