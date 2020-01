Aquaman 2: la petizione contro Amber Heard dai fan di Johnny Depp ha raggiunto 45.000 firme (Di domenica 26 gennaio 2020) I fan di Johnny Depp non vogliono Amber Heard in Aquaman 2: la petizione che lanciarono contro l'attrice è arrivata a 45.000 firme. Amber Heard, futura star di Aquaman 2, è accusata dai fan di Johnny Depp di voler rovinare la carriera dell'attore e hanno avviato una petizione per chiedere di licenziarla dal sequel del film in cui interpreta la Principessa guerriera Mera. La petizione per impedire ad Amber Heard di tornare a ricoprire il ruolo di co-protagonista nel prossimo Aquaman 2 ha raccolto ben 45mila firme. "Remove Amber Heard from Aquaman 2" lanciata qualche mese fa su Change.org, accusa l'attrice di voler rovinare a tutti costi la carriera del suo ex e chiede alla Warner Bros e DC Entertainment di evitare di ... movieplayer

