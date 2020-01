Antonio Banderas a C’è posta per te: sorpresa a mamma Marisa (Di domenica 26 gennaio 2020) Sabato 25 gennaio 2020 è andata in onda la terza puntata di C’è posta per te. Ospite della trasmissione la star internazionale Antonio Banderas, la cui presenza in studio è stata richiesta da Andrea per fare una sorpresa alla madre. Antonio Banderas a C’è posta per te La terza puntata di C’è posta per te comincia con il filmato di presentazione di Antonio Banderas e la De Filippi che accoglie la star hollywoodiana dicendo che è magrissimo. A quel punto lui conferma, affermando: “Sto ballando molto per un progetto e ho perso molto peso“. Si passa quindi ad una breve intervista, con la conduttrice che gli mostra una serie di foto. “Sono stato sposato due volte. Il primo è durato 8 anni, il secondo 20 anni. Credo nel matrimonio. Amo ancora la mia ex moglie ma in un modo diverso, è diventata la mia migliore amica. La nostra relazione va bene anche ai nostri ... notizie

R_Money90 : RT @itsmwengo: Carriera di Antonio Banderas pazzesca ma io lo ricorderò per sempre per questo #CePostaPerTe - _melancholiia : #Goya2020. Agli Oscar del cinema spagnolo è il trionfo di #DolorYGloria che conquista ben 7 premi: miglior film, re… - ZapBlogo : RT @pedroarmocida: Trionfo con 7 premi di 'Dolor y gloria' di Pedro Almodóvar ai #Goya2020: film/regia/attore protagonista (Antonio Bander… -