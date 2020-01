Antonella Elia al GF Vip 4: frecciata a Simona Ventura e Valeria Marini (Di domenica 26 gennaio 2020) GF Vip 4, Antonella Elia e la frecciata a Simona Ventura: “Perchè lei è evoluta?” Scintille dentro e fuori la casa più famosa d’Italia. Ad accendere la miccia è stata Antonella Elia al GF Vip 4 che ha fortemente attaccato Francesca Barra. La collega l’aveva criticata nel programma di Piero Chiambretti, La Repubblica delle Donne, per alcune sue uscite infelici su Valeria Marini. In quell’occasione anche Simona Ventura, ospite nel programma, ha criticato Antonella Elia per difendere a spada tratta Valeria Marini dagli insulti senza fondamenta. In particolare, Simona Ventura ha commentato: “In un momento storico come questo sentire parlare di queste cose è inaccettabile. Le donne devono unirsi e Antonella pare stia regredendo”. Parole che sembrano riecheggiare nella testa di Antonella Elia che ha lanciato una frecciata alla conduttrice del secondo ... lanostratv

