Anticipazioni Il Segreto puntate dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020: chi è davvero Morales? (Di domenica 26 gennaio 2020) Nelle puntate dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 della soap opera spagnola Il Segreto conosceremo in maniera più approfondita la vita privata di Morales. Costui non è semplicemente l’uomo che vuole spazzare via Puente Viejo ma è anche un parente di Maria Elena. In che modo questo legame può cambiare le cose? Anticipazioni Il Segreto puntate dal 27 gennaio al 29 gennaio 2020: Raimundo vs Morales? Lunedì 27 gennaio 2020 – L’angoscia di Esther: Esther riceve una brutta notizia al telefono. La giovane non può credere alle sue orecchie. Improvvisamente la sua faccia si fa cupa quando capisce che non c’è più niente da fare. Che cosa l’è successo? ma soprattutto con chi stava parlando? In un secondo momento Prudencio ed Isaac si rendono conto delle sue mire. In un lasso di tempo così breve dal suo arrivo, Esther ha cercato di sedurre entrambi. In siffatto contesto ... anticipazioni

