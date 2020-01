Anticipazioni Beautiful, puntate americane: la malattia di Sally (Di domenica 26 gennaio 2020) Beautiful, Anticipazioni puntate straniere: Wyatt lascia Sally Nuovi colpi di scena sono in arrivo a Beautiful. Un personaggio molto amato potrebbe avere una grave malattia. Passata la paura per Katie, guarita grazie alla nipote Flo che le ha donato un rene, stavolta sarà Sally a tenere in allarme i telespettatori stando alle Anticipazioni americane di Beautiful. Sally s’impegnerà molto per vincere la sfida per la nuova collezione della Forrester Creations contro Thomas e Hope. Steffy e Ridge punteranno su Sally che, però, deluderà le loro aspettative. Ridge non la licenzierà ma vorrà capire a cosa è dovuto il calo delle prestazioni lavorative di Sally Spectra. Le Anticipazioni straniere di Beautiful svelano che la giovane potrebbe essere malata. Intanto Brooke continuerà a scontrarsi con Quinn. Inoltre la Logan affronterà Shauna a muso duro dopo aver scoperto che lei e Ridge si ... lanostratv

