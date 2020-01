"Ambra gli aveva detto basta": l'ex amante della maestra uccisa a martellate confessa omicidio (Di domenica 26 gennaio 2020) La maestra d’asilo uccisa ieri a Valenza (Alessandria), Ambra Pregnolato, 40 anni, conosceva benissimo il suo assassino. E anche la famiglia della vittima sapeva chi era. Un amico, che - ha raccontato l’omicida nella confessione ai carabinieri e al magistrato - era stato l’amante della donna, per un anno. Questa sera è stato fermato: è Michele Venturelli, 46 anni. Avrebbe compiuto il femminicidio perché la vittima aveva cambiato idea e non voleva più andare a vivere con lui, lasciando il marito, come gli avrebbe promesso. Allora l’ha colpita con un martello che teneva nello zaino, un arnese che gli serviva - ha raccontato - per aggiustare la bicicletta. La vittima è stata trovata morta dal marito, nel salotto, con la testa fracassata.Il caso di Valenza è stato risolto in poche ore dai carabinieri del Nucleo Investigativo ... huffingtonpost

