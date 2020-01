Alla Cavese basta la rete di Matino: Teramo ko al Menti di Castellammare (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Torna al successo la Cavese che vince contro il Teramo grazie Alla rete di Matino siglata al 13′ della seconda frazione di gioco. Gli aquilotti fanno un gran bel balzo in avanti, alimentando anche speranze ben più ambiziose. Prima frazione di gioco nel segno dei metelliani che, prima studiano l’avversaria, e poi si lanciano all’attacco sfiorando la rete del vantaggio in due circostanze con Germinale e Sainz Maza. Sul finire di prima frazione il match si infiamma. La Cavese trova la rete con Di Roberto la ma gioia viene subito placata dAlla bandierina alzata dell’assistente, una decisione che non ha convinto del tutto. Nella ripresa il Teramo cerca di uscire dal guscio, ma sono i padroni di casa a trovare il gol al 13′: Di Roberto scappa e arriva sul fondo, cross al centro per Matino che, di ... anteprima24

CuoreCavese : ???? #calciomercato #Cavese Guadagno in prestito alla Sangiustese in #SerieD @LegaDilettanti ?? - Calciopuntgoal : GIANMARIA GUADAGNO LASCIA LA CAVESE E PASSA ALLA SANGIUSTESE IN D - SergVessicchio : GIANMARIA GUADAGNO LASCIA LA CAVESE E PASSA ALLA SANGIUSTESE IN D -