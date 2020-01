Albo d’oro Europei pallanuoto: dodicesimo titolo per l’Ungheria (Di domenica 26 gennaio 2020) L’Ungheria conquista per la dodicesima volta nella storia gli Europei di pallanuoto battendo in finale per 14-13 la Spagna, mentre la medaglia di bronzo va al Montenegro, che a Budapest supera nella finale per il terzo posto la Croazia per 10-9. La precedente affermazione magiara risaliva al 1999 ed era stata ottenuta a Firenze. Albo D’ORO MASCHILE 1926 Budapest: Ungheria, Svezia, Germania 1927 Bologna: Ungheria, Francia, Belgio 1931 Parigi: Ungheria, Germania, Austria 1934 Magdeburgo: Ungheria, Germania, Belgio 1938 Londra: Ungheria, Germania, Olanda 1947 Monte Carlo: Italia, Svezia, Belgio 1950 Vienna: Olanda, Svezia, Jugoslavia 1954 Torino: Ungheria, Jugoslavia, Italia 1958 Budapest: Ungheria, Jugoslavia, U 1962 Lipsia*: Ungheria, Jugoslavia = U 1966 Utrecht: U, Germania Est, Jugoslavia 1970 Barcellona: U, Ungheria, Jugoslavia 1974 Vienna: Ungheria, U, ... oasport

