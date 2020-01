Agus Gandolfo Instagram, lato b rotondissimo svelato dai leggings: «Impazzisco, che fortunato Martinez» (Di domenica 26 gennaio 2020) Uomini in delirio: non riescono davvero a tenere a freno la lingua sotto i più recenti scatti Instagram di Agus Gandolfo. La procacissima Agustina, compagna del calciatore argentino, nonché attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, ha scatenato i commenti più focosi con le sue mise accattivanti. Le forme sinuose e abbondanti della modella sudamericana sono una vera e propria attrattiva per tifosi e non, uniti da un’unica passione per le donne. Non una qualunque, la Gandolfo, conosciuta anche in Italia proprio grazie al campione. Agus Gandolfo Instagram, bomba sexy a tutto ‘tondo’ Già nota nel suo paese, Agus è diventata una vera e propria star anche nel Belpaese arrivando a vantare oggi un seguito vastissimo che si conteggia su Instagram in ben oltre 526 mila followers. Lunghi capelli biondi, forme giunoniche, la presenza della Gandolfo non può certo passare inosservata. Sfrenati innanzi ... urbanpost

