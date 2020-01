AGGIORNAMENTO – Cina, altri 13 morti per il coronavirus a Wuhan, e 323 nuovi contagi (Di domenica 26 gennaio 2020) Si fa più pesante, all’inizio della nuova giornata in Cina, il bilancio del coronavirus che si sta propagando in modo catastrofico nella regione di Wuhan. Tredici nuovi decessi comunicati dalle autorità sanitarie fanno ora salire a 54 il numero delle vittime. Inoltre sono 323 i nuovi contagi accertati, che portano a 1610 i casi di infezioni accertate in territorio cinese. Non sfugge l’alto rapporto, 1 a 30, tra i morti e i casi conclamati. Solo poche ore fa il presidente cinese Xi Jinping aveva ammesso che – secondo i responsabili della task force per l’emergenza sanitaria di Pechino – la diffusione del virus stava accelerando. Leggi anche: coronavirus, negativi i casi sospetti nelle Marche. Il ministero della Salute pubblica tutto quello che c’è da sapere sul virusVirus Cina, nel trevigiano un consigliere di FdI definisce i cinesi ... open.online

repubblica : Virus dalla Cina, altre 15 vittime: il numero sale a 39. Tre casi confermati in Francia, sono i primi in Europa [ag… - repubblica : Coronavirus dalla Cina, presidente Xi: 'Situazione grave'. Usa portano via personale diplomatico [aggiornamento del… - repubblica : Coronavirus dalla Cina: presidente Xi, situazione grave epidemia accelera [aggiornamento delle 15:18] -