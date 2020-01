Affluenza elezioni regionali Emilia Romagna 2020, ore 19: 60,12% (Di domenica 26 gennaio 2020) I dati relativi all’Affluenza alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna comunicati alle ore 19 mostrano come si è recato alle urne il 60,12% degli aventi diritto. Alle ore 12, i dati definitivi dell‘Affluenza avevano comunicato un numero pari a 23,44%. Secondo quanto emerso dai più recenti sondaggi, sembrerebbe essere in corso un’inversione di rotta per una regione storicamente “rossa” ma investita da un’ondata filo-leghista soprattutto nelle periferie. Queste elezioni regionali 2020 si riveleranno dunque decisive non solo per l’Emilia Romagna, ma anche per gli equilibri politici dell’intero Paese: di seguito tutti i dati relativi all’Affluenza. Affluenza elezioni regionali Emilia-Romagna, ore 19: 60,12% Gli uffici ministeriali hanno comunicato che alle ore 19 si sono recati alle urne in Emilia-Romagna il 60,12% degli ... notizie

