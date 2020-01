Affluenza elezioni regionali Emilia Romagna 2020: aperti i seggi (Di domenica 26 gennaio 2020) Alle ore 7 di domenica 26 gennaio sono stati ufficialmente aperti i seggi per le elezioni regionali in Emilia Romagna, che si prepara a eleggere il prossimo presidente della Regione nello stesso giorno in cui vengono chiamati alle urne anche i cittadini della Calabria. Secondo quanto emerso dai più recenti sondaggi, sembrerebbe essere in corso un’inversione di rotta per una regione storicamente “rossa” ma investita da un’ondata filo-leghista soprattutto nelle periferie. Queste elezioni regionali 2020 si riveleranno dunque decisive non solo per l’Emilia Romagna ma anche per gli equilibri politici dell’intero Paese: di seguito tutti i dati relativi all’Affluenza. elezioni Emilia Romagna 2020: seggi aperti A partire dalle ore 7 sono stati aperti i seggi in tutti i 340 comuni della regione Emilia Romagna, dove gli oltre tre milioni e mezzo di aventi ... notizie

blue_flag4 : @Giadahsospesap1 @JohnGarbage1 @ghezzipier @you_trend Infatti in quel caso fu sfavorito dalla bassa affluenza. Bast… - theclnitti : Un’ affluenza alta a Bologna, Modena e Reggio Emilia favorisce Bonaccini, un’ affluenza alta a Ferrara, Ravenna, Ri… -