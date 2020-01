Aaron, da gigolò a imprenditore, «Così ho cambiato vita e lavoro» (Di domenica 26 gennaio 2020) Per molti anni è stato Aaron, uno gigolò. Adesso però è tornato a essere Marco Scoma: non gli serve più nascondere la propria identità ora che ha intrapreso una nuova strada. Un po’ imprenditore, un po’ insegnante, ha messo in piedi un corso di seduzione, «il primo e unico in Italia» dice lui, «È proprio la mia vita da gigolò e la conoscenza del mondo femminile che mi ha permesso di creare un percorso di crescita personale». Il percorso, che dura 6 settimane, è interamente online: le persone iscritte hanno la possibilità di accedere a una piattaforma dove possono trovare video e slide, «e al termine di ogni settimana ci sarà una conference call direttamente con me, dove potranno espormi eventuali dubbi o domande». Aaron, di mestiere gigoloAaron, di mestiere gigoloAaron, di mestiere gigoloAaron, di mestiere gigoloAaron, di mestiere gigoloAaron, di mestiere ... vanityfair

