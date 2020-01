A Domenica Live le accuse di Floriana a Paola Caruso: “Fai del male alla tua madre adottiva” (Di domenica 26 gennaio 2020) Domenica pomeriggio movimentata per il pubblico di Canale 5 e per Barbara d’Urso che ha dovuto gestire due “indemoniate” nel suo programma. Nella puntata di Domenica Live del 26 gennaio 2020 infatti abbiamo assistito allo scontro tra Paola Caruso e Floriana Secondi. E’ successo di tutto: accuse, offese, paroloni e anche un momento di sano trash con Floriana che al centro dello studio ha iniziato a fare l’imitazione della gallina. Ma non è stato di certo questo il momento più importante dello scontro. La Secondi infatti ha lanciato delle accuse molto gravi a Paola Caruso, dicendo che è una persona cattiva, così cattiva da arrivare persino a fare del male alla sua madre adottiva. Secondo Floriana Secondi, nel video del battesimo del piccolo Michelino, si vedrebbe come Paola tratta la sua mamma adottiva. “L’ha spinta”ha detto la ... ultimenotizieflash

