41 anni senza Mario Francese, il giornalista che spaventava la mafia (Di domenica 26 gennaio 2020) “Mariuzzo, ma chi te lo fa fare?”. Era una delle frasi più ricorrenti che Mario Francese si sentiva ripetere. E non fu un caso che il giornalista del Giornale di Sicilia, fra i più bravi che la Sicilia abbia mai avuto, pochi giorni dopo la sua morte fu completamente dimenticato. Pagava la “colpa” di essere andato oltre, in una Palermo spietata che si era abituata ai morti ammazzati, liquidandoli con un “sarà questione di fimmine”. O di esagerazione del giornalista, appunto. Venne ucciso il 26 gennaio del 1979, 41 anni fa. E, triste scherzo del destino, fu proprio il figlio Giulio (all'epoca giovane giornalista, oggi Presidente dell'Ordine di Sicilia) a ricevere la segnalazione di un “morto in Viale Campania”. E quel morto, scoprì, fosse proprio il padre. Quella sera di quarantuno anni fa, Mario Francese aveva finito la sua giornata alla redazione del “Giornale di Sicilia”. ... agi

