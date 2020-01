24 Ore di Daytona - Vittoria per la Cadillac del team WRT (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il team Wayne Taylor Racing ha vinto la 24 Ore di Daytona. L'equipaggio formato da Ryan Briscoe, Renger van der Zande, Scott Dixon e Kamui Kobayashi si è aggiudicato l'edizione 2020 della grande classica americana. La Cadillac DPi-VR, sviluppata dalla Dallara, si è imposta con oltre un minuto di vantaggio sulla Mazda di Oliver Jarvis, Tristan Nunez e Oliver Pla. Terzo posto per un'altra Cadillac, quella del team JDC Miller, con l'equipaggio formato da Sébastien Bourdais, Mike Conway e Joao Barbosa.Filotto di vittorie. Per il team di Indianapolis, questa è la terza Vittoria alla 24 Ore di Daytona negli ultimi quattro anni. Era stata messa in dubbio solamente quando Brisco ha commesso un errore in pit-lane, a cinque ore e mezza dalla fine, violando un semaforo rosso durante la quarta caution della gara. Questo è costato ben 60 secondi di penalità che, però, alla fine non hanno avuto peso ... quattroruote

