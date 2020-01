“20 minuti per stanza. Se non ce la fai? Ti tagliano lo stipendio”. Così lavorano le cameriere degli hotel: l’inchiesta di Sono le Venti sul Nove (Di domenica 26 gennaio 2020) “A Milano le camere degli hotel, anche quelli a cinque stelle, sono spesso sporche perché il sistema ti porta a non riuscire a pulire le camere come vorresti”. A parlare è Giulia (nome di fantasia), che da 25 anni lavora pulisce e rimette a posto le camere di una grande catena alberghiera a due passi dal Duomo. Prende 7 euro e mezzo all’ora, per un lavoro che a fine giornata le spezza la schiena. L’inchiesta sulle condizioni di lavoro di chi ogni giorno pulisce e rassetta le camere degli alberghi di Milano, sempre più affollati, è stata trasmessa da Sono le Venti, la nuova trasmissione di Peter Gomez, in onda dal lunedì al venerdì sul canale Nove. “La situazione ha iniziato a peggiorare quando il nostro hotel ha esternalizzato i servizi di pulizia a una ditta esterna”. Da quel momento, il numero di camere da pulire è aumentato, ma il salario e le ore di lavoro non sono ... ilfattoquotidiano

