Zingaretti alla prova, Emilia stress-test per il suo “nuovo Pd” (Di sabato 25 gennaio 2020) Il tentativo di esorcismo è già iniziato, da giorni a largo del Nazareno si sforzano di ripetere che il voto in Emilia non avrà ripercussioni nazionali, nè sul governo, nè sulla guida del Pd. Con il passo indietro di Luigi Di Maio dalla guida dei 5 stelle, il segretario Pd vede alla portata di mano l'obiettivo che si è prefisso dall'inizio del suo mandato, la neutralizzazione o perlomeno la normalizzazione del Movimento fondato da Beppe Grillo. Ma, nonostante i proclami, è chiaro a tutti che una sconfitta di Stefano Bonaccini sarebbe dura da assorbire, sia a livello di maggioranza di governo, sia nel partito. Zingaretti da tempo è convinto che lo schema tripolare - centrosinistra, centrodestra e M5s - sia ormai di fatto superato. Il segretario Pd ha sempre pensato che i 5 stelle non avrebbero retto alla prova del governo, perlomeno i 5 stelle nella versione che abbiamo conosciuto fin ... ilfogliettone

