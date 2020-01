Ylenia Carrisi, rivelazione dopo 26 anni: “Sappiamo dov’è e chi la tiene nascosta”. Ecco la foto di com’è ora (Di sabato 25 gennaio 2020) Nuovi dettagli sulla scomparsa di Ylenia Carrisi Ylenia Carrisi è viva, questa è la dichiarazione del giornalista Roberto Fiasconaro che ha dedicato al caso ben tre libri. Nel suo ultimo lavoro, il 53enne ha pubblicato un’intervista fatta direttamente alla Polizia di New Orleans. Secondo il capo delle indagini, la figlia di Al Bano e Romina scomparsa proprio dalla Luisiana, si troverebbe a Sant’Anthony’, in un convento greco-ortodosso. Il noto giornale tedesco ha pubblicato anche le foto del convento e una simulazione al computer di come Ylenia sarebbe oggi a 40 anni. (Continua dopo la foto) A confermare questa tesi è il capo della squadra del New Orleans Police Department, Gwen Guggenheim che ha dichiarato di avere in mano nuovi indizi su dove sia la giovane ma a causa delle indagini non può fornire i dettagli. Ylenia Carrisi sarebbe in Asia La Polizia americana che ... kontrokultura

