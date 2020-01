Yellow Ball 2020: l’olimpionica Elena Gigli sarà la testimonial (Di sabato 25 gennaio 2020) Yellow Ball: Elena Gigli (olimpionica del Setterosa oro ad Atene 2004) sarà la testimonial dell’edizione 2020. E’ stata l’ultima reduce dell’oro olimpico di Atene ad essersi ritirata dalla pallanuoto giocata; in quella squadra era la più giovane: a soli diciannove anni ha raggiunto il traguardo più importante a cui uno sportivo possa ambire. Nell’anno olimpico, l’Associazione Waterpolo People ha scelto Elena Gigli testimonial femminile dello Yellow Ball 2020. “Ringrazio tutti per questo riconoscimento molto apprezzato – ha dichiarato la toscana – Seguo a distanza la manifestazione e so che è un evento in grande crescita. Si parla di giovani, si parla del futuro del nostro sport ed anche per questo sono orgogliosa di rappresentare il volto della sesta edizione dello Yellow Ball. Non vedo l’ora di prendervi parte“. Elena Gigli ... 2anews

