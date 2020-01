Werder-Hoffenheim e Leverkusen-Dusseldorf, Bundesliga (Di sabato 25 gennaio 2020) Werder-Hoffenheim e Leverkusen-Fortuna Dusseldorf sono due partite di Bundesliga e si giocano domenica: pronostici e probabili formazioni. Werder BREMA – Hoffenheim domenica ore 15:30 Il Werder Brema si trova nelle zone basse della classifica di Bundesliga, deve lottare per non retrocedere e fatica moltissimo in casa, dove si è finora limitato a vincere soltanto una volta nell’attuale edizione del massimo campionato tedesco. I fasti del passato sono lontanissimi per questo storico club tedesco, che è stato spesso protagonista in patria e vanta nel proprio palmarès anche una Coppa delle Coppe, ma ora sta vivendo una situazione delicatissima. L’Hoffenheim può aspirare a una qualificazione europea. La squadra allenata da Alfred Schreuder – uscita imbattuta da sette degli ultimi otto match esterni ufficiali – proverà ... ilveggente

Werder Hoffenheim Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Werder Hoffenheim