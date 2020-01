Volvo XC40 Recharge P8 AWD, il suv svedese 100% elettrico debutta a Milano – FOTO (Di sabato 25 gennaio 2020) La XC40 è il modello di Volvo più venduto in Europa, con oltre 140.000 unità nel 2019 e, dopo la versione ibrida plug-in, arriva quella 100% elettrica. Costruita sulla piattaforma CMA, nata per le compatte della Casa svedese e già pronta per l’elettrificazione, ha un’autonomia di 400 km, grazie alle batterie agli ioni di litio da 78 kWh che possono essere ricaricate in modo rapido con le colonnine da 150 kW che raggiungono l’80% di carica in 40 minuti, altrimenti, con la carica da 11 kW in circa 7,5 ore fate il pieno. Sono posizionate nel centralmente sotto il pianale, con una distribuzione dei pesi 50:50. Due motori elettrici da 150 kW uno all’anteriore e l’altro al posteriore, offrono i vantaggi della trazione integrale ed erogano complessivamente 408 Cv e 660 Nm di coppia, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,9” e una velocità massima di 180 km/h. L’auto pesa di più rispetto a ... ilfattoquotidiano

