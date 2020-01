Vittoria casalinga per la Jomi Salerno, Nuoro ko (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Vittoria casalinga per la Jomi Pdo Salerno che supera l’Oj Solution Nuoro con il risultato finale di 34 a 25 nel match valevole quale terza giornata di ritorno del massimo campionato di pallamano femminile. Tre punti importanti per la formazione allenata da coach Laura Avram che così si ripete dopo il successo esterno ottenuto nello scorso turno di campionato in trasferta contro l’Ariosto Ferrara. Esordio in questa stagione con la maglia della formazione salernitana per Valentina Landri, tornata a Salerno dopo aver indossato nella prima parte di stagione la casacca del Nuoro. La maggiore esperienza della formazione salernitana ha avuto la meglio sulla gioventù delle sarde allenate da coach Ciro Iengo. Il primo tempo si chiude con la Jomi Salerno avanti con il risultato di 18 a 10. Stessa musica anche nella ripresa. Quando il sette ... anteprima24

