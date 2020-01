Virus cinese, Pechino e Shanghai si blindano. Chiamati i medici militari (Di sabato 25 gennaio 2020) L’invio di medici militari nella provincia dell’Hubei, epicentro del contagio del nuovo coronaVirus. Oltre 41 milioni di cittadini tenuti in quarantena per contrastare l’emergenza, il blocco ai trasporti pubblici di decine di città, unito alla chiusura di stazioni e aeroporti, di luoghi aperti al pubblico, teatri, locali e karaoke. Controlli asfissianti ai pochissimi viaggiatori che hanno il coraggio di spostarsi in uno scenario apocalittico, degno dei migliori film di fantascienza. La Cina passa alle maniere forti nel disperato tentativo di arginare l’azione del 2019-n-Cov, il misterioso Virus partito da Wuhan e presto diffusosi nell’intero Paese. E pure al di là della Grande Muraglia, con casi accertati in Thailandia, Giappone, Corea del Sud, soltanto per citare qualche nazione, e casi sospetti al di fuori dell’Asia, Europa compresa. A quasi un mese ... it.insideover

