Virus Cina, un medico tra le vittime: provvedimenti per 56 milioni di persone, primo caso in Australia (Di sabato 25 gennaio 2020) La Cina ha esteso il cordone sanitario volto a circoscrivere l’infezione del coronaVirus simile alla Sars. Lo hanno annunciato le autorità, precisando che i provvedimenti riguardano ora 56 milioni di persone. Le regole includono la chiusura dei collegamenti per il trasporto pubblico e l’accesso alle autostrade nelle città, hanno affermato le autorità locali. Al momento, sono 18 le città che hanno adottato una sorta di restrizione per i viaggi nella provincia centrale di Hubei. Misure nazionali per casi sospetti La Cina ha ordinato misure a livello nazionale per identificare i casi sospetti del coronaVirus su treni, aerei e autobus poiché il bilancio delle vittime e il numero di pazienti è aumentato in maniera spropositata. Lo ha annunciato la Commissione sanitaria nazionale. Saranno istituiti alcuni punti di ispezione e tutti i viaggiatori con sintomi di polmonite ... meteoweb.eu

