Virus Cina, tutto quello che c'è da sapere sull'epidemia. Le spiegazioni degli esperti (Di sabato 25 gennaio 2020) Alle domande pià frequenti sul nuovo coronaVirus risponde la Direzione Generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute. Ecco i quesiti e le risposte repubblica

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA - ignaziocorrao : I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Tutto… -