Virus Cina, tutti gli animali mangiati a Wuhan: dai koala ai lupi (Di sabato 25 gennaio 2020) Nonostante il Virus 2019 v-CoV stia mettendo in allarme tutta la Cina continuando a provocare vittime e contagi, sulle bancarelle dei mercati di Wuhan non si rinuncia a mettere in vendita come prodotti alimentari gli animali più disparati. Nemmeno se alcuni di questi sono sospettati di aver contribuito alla diffusione del coronaVirus alla specie umana. Virus Cina: animali in vendita a Wuhan Considerata la città di origine dell’epidemia, a Wuhan sono tantissimi gli animali che è possibile trovare vivi, in vendita come alimenti, ai mercati. Tra questi per esempio koala, topi, cuccioli di lupo, tartarughe, pavoni, salamandre e porcospini. Non si rinuncia nemmeno ai serpenti, specie che insieme a quella dei pipistrelli potrebbe essere stata determinante a trasmettere il Virus agli umani. Le verifiche sull’origine di quest’ultimo sono comunque ancora in corso. A dare ... notizie

