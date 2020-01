Virus Cina. Terrore nel mondo: 41 morti, Il contagio è ormai in Francia (Di sabato 25 gennaio 2020) E’ salito a 41 morti, dopo quindici nuovi decessi nelle ultime ore, il bilancio ufficiale delle vittime del coronaVirus in Cina. Il contagio ha raggiunto ormai l’Europa, registrati casi in Francia. In Italia è rientrato l’allarme a Bari e Parma: era solo influenza. La Francia, che aveva smentito categoricamente la presenza del coronaVirus nel proprio … L'articolo Virus Cina. Terrore nel mondo: 41 morti, Il contagio è ormai in Francia proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

