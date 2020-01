Virus Cina, Speranza: “Italia in coordinamento costante con le istituzioni internazionali”, stamattina riunione della task force (Di sabato 25 gennaio 2020) C’è un coordinamento costante fra l’Italia e tutte le organizzazioni europee e internazionali impegnate nel contrastare il Virus 2019-nCoV che dalla Cina ha raggiunto l’Europa, con i tre casi accertati in Francia. Lo ha detto oggi a Roma il ministro della Salute Roberto Speranza, dopo la telefonata con la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides. “Siamo in contatto costante con le istituzioni internazionali”, ha rilevato il ministro incontrando la stampa. “Questa mattina – ha proseguito – ho parlato con la commissaria Kyriakides per valutare la situazione e ancora una volta ho esplicitato quanto stiamo facendo in Italia in tema di coordinamento e prevenzione“. Kyriakides, ha riferito Speranza, ha detto che “ogni scelta sarà fatta sulla base delle evidenze scientifiche“. A livello internazionale, ha ... meteoweb.eu

