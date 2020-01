Virus Cina: negativo il test eseguito nelle Marche (Di sabato 25 gennaio 2020) È arrivato nel pomeriggio il risultato negativo dei test di laboratorio eseguiti dall’Istituto Superiore di Sanità in relazione a uno dei due casi di persone recentemente rientrate dalla Cina che negli scorsi giorni hanno manifestato sintomi respiratori. Il fatto viene riferito dal servizio sanitario delle Marche. “Sebbene in entrambi i casi le valutazioni effettuate avessero già permesso di escludere che si potesse parlare di casi sospetti di nuovo coronaVirus, una delle due situazioni è stata comunque valutata meritevole di approfondimenti diagnostici; per questo motivo la Direzione Medica di Presidio dell’Ospedale di Macerata e gli specialisti che hanno seguito il caso hanno provveduto all’invio di un campione clinico a Roma“, si aggiunge. “I risultati non si sono fatti attendere e in meno di 24 ore il Laboratorio di riferimento Nazionale ... meteoweb.eu

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - ignaziocorrao : I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Tutto… - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA -