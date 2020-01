Virus Cina, il maxi ospedale sarà costruito in 6 giorni: operai al lavoro giorno e notte, un’altra struttura nelle prossime settimane (Di sabato 25 gennaio 2020) Nel 2003 a Pechino, per contrastare l’epidemia della Sars, 4.000 persone lavorarono giorno e notte per costruire un ospedale in sette giorni. Oggi, a Wuhan, centro del focolaio del nuovo coronaVirus, le autorità cinesi vogliono fare di meglio: basteranno 6 giorni per mettere in piedi un edificio sanitario da 25 mila metri quadri, in grado di ospitare mille letti. E nelle prossime settimane ne sarà costruito un secondo in grado di ospitare 1.300 letti. AP/LaPresse Per accelerare i lavori di costruzione durante i giorni delle feste di Capodanno, scrive il South China Morning Post di Hong Kong, gli operai riceveranno al giorno 1.200 yuan, circa 156 euro, il triplo della diaria normale. Decine di ruspe sono al lavoro, come formiche, per eseguire l’opera a cui si sono prestati ingegneri arrivati da tutto il Paese. Per il personale sanitario, sono già pronti 150 medici ... meteoweb.eu

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - ignaziocorrao : I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Tutto… - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA -