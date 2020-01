Virus Cina: il bilancio drammatico della tragedia di Wuhan (Di sabato 25 gennaio 2020) In Francia i primi tre casi europei, falso allarme a Parma, dallo Spallanzani fanno sapere che non ci sarebbe pericolo in Italia. La situazione a Wuhan sta prendendo delle proporzioni incredibili: in tutto il Paese saranno istituiti alcuni punti di ispezione e tutti i viaggiatori con sintomi di polmonite saranno “immediatamente trasportati” in un centro medico. E’ … L'articolo Virus Cina: il bilancio drammatico della tragedia di Wuhan proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

marattin : In Cina hanno ritenuto necessario costruire un nuovo ospedale per l’emergenza virus. La costruzione è iniziata ieri… - Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA - ignaziocorrao : I cinesi costruiscono un ospedale da 1000 posti per i pazienti di coronavirus da aprire entro il 3 febbraio. Tutto… -