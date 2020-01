Virus Cina, 56 milioni di persone in quarantena. Evacuato personale diplomatico Usa (Di sabato 25 gennaio 2020) Il governo cinese ha esteso il cordone sanitario a 56 milioni di persone: si cerca di contenere il contagio. Previste misure emergenziali: chiusi collegamenti del trasporto pubblico e autostradale. Il presidente Xi Jinping è preoccupato: “L’epidemia accelera ma possiamo farcela”. Cresce la preoccupazione per il contagio del coronaVirus esploso in Cina e che si sta … L'articolo Virus Cina, 56 milioni di persone in quarantena. Evacuato personale diplomatico Usa proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

