VIDEO Sinitsina-Katsalapov conquistano l'oro nella danza agli Europei di Graz. Riviviamo la danza libera (Di sabato 25 gennaio 2020) Clamoroso a Graz nella danza sul ghiaccio! Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov hanno conquistato una inaspettata medaglia d'oro ai Campionati Europei 2020 di pattinaggio di figura. I pattinatori russi, oggi in totale stato di Grazia, hanno superato per soli quattordici centesimi i quotatissimi francesi Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, autori di una prestazione al di sotto delle potenzialità aggravata da una chiamata di livello 2 nella sequenza di passi su un piede in parallleo. Riviviamo la perfomance di Sinitsina-Katsalapov, interpretata sulle note de "I Giorni: Andante" di Ludovico Einaudi e "My Mother Taught Me" di Antonin Dvorak. IL VIDEO DELLA danza LIBERA DI Sinitsina-Katsalapov

