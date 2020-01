VIDEO Guignard-Fabbri quarti agli Europei di Graz. Riviviamo il loro programma omaggio a David Bowie (Di sabato 25 gennaio 2020) Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno ottenuto la quarta posizione finale ai Campionati Europei 2020 di pattinaggio di figura, rassegna in fase di chiusura a Graz, in Austria. Gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno incantato il pubblico con il loro programma omaggio al grande David Bowie; malgrado una perfomance altamente competitiva, gli azzurri non sono riusciti a difendere la terza piazza e ad arginare la riscossa dei russi Stapanova-Bukin, oggi artefici di una prestazione monstre. Riviviamo la danza libera di Charlène e Marco: “Space oddity” e “Life on Mars” le musiche selezionate. IL VIDEO DELLA DANZA LIBERA DI CHARLENE Guignard-MARCO Fabbri Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: LaPresse oasport

ingriddiamond : RT @Coninews: Per Charlène #Guignard e Marco #Fabbri è tempo di tornare sul ghiaccio! ? Agli Europei di Graz la coppia della danza azzurra… -