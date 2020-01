VIDEO Alena Kostornaia incanta e conquista l’oro agli Europei di Graz. Riviviamo la performance (Di domenica 26 gennaio 2020) La russa Alena Kostornaia ha conquistato al debutto in categoria Senior la medaglia d’oro ai Campionati Europei di pattinaggio artistico, andati in scena nella città austriaca di Graz (Austria). La pattinatrice moscovita si è imposta sulle avversarie Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova confezionando una performance di grande qualità, contrassegnata da due splendidi tripli axel, di cui uno combinato con il doppio toeloop, dal triplo rittberger oltre che da combinazioni di valore come triplo flip/triplo toeloop e triplo flip/euler/triplo salchow. Malgrado una caduta nell’ultimo elemento, il triplo lutz, la vincitrice dell’ultima edizione del Grand Prix ha raggiunto la vetta con il punteggio di 155.89 (84.31, 72.58) per 240.81. Riviviamo la performance di Alena Kostornaia, interpretata sulle musiche tratte dalla colonna sonora della saga “Twilight“. IL VIDEO ... oasport

