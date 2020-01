Viabilità, le disposizioni della Municipale per l’arrivo a Benevento di Mattarella (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Corpo di Polizia Municipale di Benevento informa la cittadinanza che, in occasione della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in programma per martedì 28 gennaio 2020, vigerà il divieto di sosta con rimozione carro gru per tutti gli autoveicoli e motoveicoli in Piazza Piano di Corte, Via Giovanni De Nicastro, Vico e Slargo Sant’Agostino, Via del Pomerio, Viale dei Rettori, Via San Pasquale, Piazza Colonna, Via Compagna e Via M. Russo, dalle ore 20,00 del 27 gennaio 2020 fino a cessate esigenze del 28 gennaio 2020. Inoltre, saranno chiuse al traffico, non appena se ne presenti la necessità, tutte le Viabilità interessate dal passaggio del Presidente; le chiusure verranno disposte al momento dalla locale Questura, con transennamento in Piazza Santa Sofia, zona Arco Traiano e Piazza Piano di Corte per il giorno 28 ... anteprima24

GazzettadellaSp : Viabilità: nuove disposizioni per la strada Tivegna. I cittadini: 'Disagio enorme' - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Ecco le disposizioni sulla viabilità per la Festa di Sant’Antonio Abate ad Ascoli -