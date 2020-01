Vi ricordate Alizée, la cantante di ‘Moi Lolita’? Ha cambiato vita [FOTO] (Di sabato 25 gennaio 2020) Nel lontano 2002 una giovane ragazza francese saliva sul palco italiano del Festival bar. Uno dei momenti televisivi più attesi in assoluto ha reso celebre la delicata e acerba voce di Alizée Lyonnet. Con la canzone ‘Moi Lolita’, la cantante aveva rapito chiunque; il ritornello era diventato ormai un vero tormentone e il pezzo, la colonna sonora di quell’estate. Classe ’84, Alizée fa il suo debutto nel mondo musicale con l’album ‘Gourmandises’, promosso dal singolo ‘Moi… Lolita’; canzone di successo tra il 2000 e il 2001 in tutta Europa. Ed è nell’estate dell’anno successivo che in Italia Alizée diventa famosa. La sua canzone viene trasmessa continuamente su ogni onda radio rimanendo per sei settimane alta in classifica. Il pezzo in questione aveva ricevuto molti premi come World Music Awards, M6 Awards e NRJ Music ... velvetgossip

ricordate Alizée Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : ricordate Alizée