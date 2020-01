Ventimiglia, pesta donna e 2 uomini: niente carcere per il gambiano (Di sabato 25 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero ha afferrato per i capelli e preso a calci una donna, poi aggredito due uomini intervenuti in sua difesa, utilizzando uno zaino pieno di pietre: con un paletto di ferro ha infine devastato le vetrate della sala scommesse dei due soccorritori, procurando oltre 3mila euro di danni Ha spintonato e preso a calci una donna, poi aggredito due uomini intervenuti in sua difesa utilizzando uno zaino pieno di pietre, infine ha sradicato da terra un paletto in ferro e devastato le vetrate di un negozio di Ventimiglia, procurando oltre 3mila euro di danni. Protagonista della serie di violenze un gambiano di 24 anni il quale, anche dopo quanto fatto, se l'è cavata con un semplice obbligo di firma. La vicenda, come riportato dalla stampa locale, si è verificata durante il pomeriggio dello scorso giovedì 23 gennaio, quando il responsabile ha iniziato a creare ... ilgiornale

Ventimiglia pesta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ventimiglia pesta